Frederico Silva e João Domingues eliminados do qualifying no Open da Austrália

Os portugueses Frederico Silva e João Domingues foram hoje eliminados na segunda ronda do qualifying do Open da Austrália, primeiro Grand Slam de ténis da temporada.

Frederico Silva, 198.º do mundo, ainda venceu o primeiro set frente ao sérvio Pedja Krstin, 240.º da hierarquia, por 6-3, mas acabou derrotado por 6-4 e 6-1 nos seguintes, num embate que durou duas horas.

João Domingues, 170.º do ranking mundial, foi batido pelo chinês Li Zhe, 206.º do circuito, por 6-4 e 6-1, em uma hora e 17 minutos.

Pedro Sousa, numero dois português e 139.º do 'ranking' já tinha sido eliminado na primeira ronda da fase de qualificação, frente ao australiano Blake Mott, 507.º.

O número um português e 58.º do mundo, João Sousa, vai ser o único representante luso no quadro principal do primeiro major da temporada, que vai ser disputado entre segunda-feira e 2 de fevereiro.