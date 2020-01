Open da Austrália começou mais tarde por causa do fumo dos incêndios que lavram no país

Com o fumo a espalhar-se, as condições do ar estão bastante críticas um pouco por todo o país. Melbourne, no estado de Victoria, tem acordado com altos níveis de fumo no ar.

O diretor de saúde do estado de Victoria garantiu, no entanto, que a qualidade do ar vai melhorar na cidade de Melbourne.

A fraca visibilidade tem levado ao cancelamento de voos no aeroporto Internacional de Melbourne, e a situação deve continuar condicionada por mais alguns dias.

O fumo está também a afetar a fase de qualificação do Open da Austrália. O torneio começou mais tarde e muitos treinos foram suspensos.



Os jogadores estão a ter muitas dificuldades para respirar devido ao fumo dos incêndios. A tenista eslovena, Dalila Jakupovic, acabou por abandonar a partida depois de um ataque de tosse.

No estado de Victoria, as chamas não têm poupado bombeiros e populações que todos os dias têm sido obrigadas a abandonarem as casa à medida que o fogo se aproxima.

Ainda assim previsões dão sinais de esperança. Apontam para temperaturas mais baixas e alguma chuva ao inicio da noite desta quarta-feira.