Bruno Lage deixa elogios a Rafa depois da vitória em Alvalade

O Benfica venceu esta sexta-feira o dérbi frente ao Sporting, no Estádio José Alvalade, por 1-0, em jogo da 17.ª jornada da Primeira Liga. No final do jogo, Bruno Lage elogiou Rafa e a exibição do Benfica. Já Silas, o treinador do Sporting, disse que o empate era o resultado mais justo.