Benfica vence dérbi em Alvalade e reforça liderança do campeonato

O Benfica venceu esta sexta-feira o dérbi frente ao Sporting, no Estádio José Alvalade, por 1-0, em jogo da 17.ª jornada da Primeira Liga.

Os dois golos do encontro foram marcados por Rafa aos 80 e 90+9 minutos.

Com esta vitória, os "encarnados" reforçam a liderança do campeonato, com 48 pontos, mais sete que o FC Porto, que hoje perdeu na receção ao Sporting de Braga. O Sporting segue no 4.º lugar, com 29 pontos, menos um que o Famalicão, que só joga no domingo, em casa, diante do Marítimo.

Na próxima jornada, os "leões" recebem o Marítimo e as "águias" jogam em Paços de Ferreira.