O Benfica venceu esta sexta-feira o dérbi frente ao Sporting, no Estádio José Alvalade, por 1-0, em jogo da 17.ª jornada da Primeira Liga, reforçando a liderança do campeonato com 48 pontos.

Depois da vitória em Alvalade, o Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, pediu aos adeptos que não entrem em euforias e apelou à união.