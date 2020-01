Federer bate Steve Johnson e segue no Open da Austrália

Issei Kato

Issei Kato

O tenista suíço Roger Federer venceu hoje o seu primeiro encontro no Open da Austrália, contra o norte-americano Steve Johnson, avançando assim para a segunda ronda deste Grand Slam.

Federer, terceiro no ranking ATP, venceu o norte-americano pelos parciais 6-3, 6-2, 6-2.O suíço de 38 anos precisou de 'apenas' uma hora e vinte e um minutos para derrotar o 75.º do ranking ATP, no encontro que foi disputado na Arena Rod Laver.

Federer, que já venceu por seis vezes o Grand Slam australiano, enfrentará na próxima ronda o vencedor do encontro entre o francês Quentin Halys e o sérvio Filip Krajinovic.