Adeptos do Manchester United satisfeitos com chegada de Bruno Fernandes

A SIC falou com alguns adeptos do Manchester United sobre a chegada de Bruno Fernandes e foi com satisfação que receberam a notícia.

O Sporting confirmou esta quarta-feira à CMVM a venda de Bruno Fernandes ao Manchester United por 55 milhões de euros mais 25 milhões por objetivos.

