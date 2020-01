Negociações das ações da Sporting SAD suspensas

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu hoje a negociação das ações do Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD "aguardando a divulgação de informação relevante".

Numa nota divulgada hoje é referido que o Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) "deliberou a suspensão da negociação das ações do Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, aguardando a divulgação de informação relevante".

A suspensão das ações da SAD do Sporting ocorre no dia em que a comunicação social avança que o jogador leonino Bruno Fernandes vai assinar pelo Manchester United e que o clube inglês vai pagar 55 milhões de euros no imediato ao Sporting.