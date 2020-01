O jogador português Francisco Trincão vai jogar no Barcelona na próxima época. O clube catalão anunciou esta sexta-feira o acordo com o Sporting de Braga para a transferência do avançado de 20 anos.

O jogador de 20 anos, que passou pelas escolas de formação do clube bracarense e chegou à equipa principal na temporada passada, assina um contrato válido por cinco temporadas e fica com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.