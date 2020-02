Estádio do Dragão recebe jogo decisivo no sábado

Os 7 pontos de diferença entre Benfica e FC Porto abrem ainda mais o "apetite" para o clássico da 20ª jornada. Os encarnados em caso de vitória ficam bem lançados para o títulos, já os portistas precisam de vencer para reduzir a desvantagem para 4 pontos e assim voltar a pressionar o Benfica na luta pelo título.

Para este encontro Bruno Lage já pode contar com Dyego Sousa, que chegou perto do fecho do mercado de transferências, e com Julian Weigl, após ter recuperado de uma infeção respiratória.

Em sentido inverso, Jardel é carta fora do baralho. O central sofreu uma rotura de ligamentos no joelho direito no encontro com o Famalicão da 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal e dificilmente voltará a jogar esta temporada.

No lado do FC Porto Danilo já treina no relvado e é a grande dúvida para o clássico de sábado.