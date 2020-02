Faltam dois dias para o clássico entre o FC Porto e Benfica para o campeonato. Sete pontos separam as duas equipas à entrada do jogo que pode ajudar a decidir o campeonato.

Danilo está a recuperar de uma lesão e já treinou condicionado no relvado, por isso está em dúvida para o jogo de sábado.

Dyego Sousa e Julian Weigl chegaram no mercado de transferências de inverno e podem estrear-se num clássico com a camisola do Benfica.