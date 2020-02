Benfica quer fazer um grande jogo no Estádio do Dragão

O jogo deste sábado pode decidir o campeonato, mas Bruno Lage evita colocar esse cenário.

Certo é que em caso de vitória o Benfica fica com o campeonato praticamente resolvido a 14 jornadas do fim. Com uma possível derrota a vantagem diminui para os 4 pontos e tudo fica relançado.

Para este sábado, o treinador encarnado já vai poder contra com Julian Weigl, que falhou o último encontro devido a uma infeção respiratória.

