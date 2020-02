PSP prepara dispositivo de segurança para "jogo de risco elevado"

O Comando Metropolitano da PSP do Porto apresentou, esta manhã, em conferência de imprensa, que antecede o encontro entre o FC Porto e o Benfica do próximo sábado, o plano do dispositivo de segurança para o momento que antecede o jogo.

A PSP assume que "é normal que surjam algumas tensões", uma vez que é um "jogo de risco elevado", num "ambiente complexo", mas diz estar preparada.

As forças de segurança vão marcar presença no terreno sete horas antes do encontro.

O apito inicial está marcado para as 20h30, com as portas do Estádio do Dragão a serem abertas duas horas antes do jogo, para não existirem perturbações no fluxo de entrada dos adeptos.