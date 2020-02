Frederico Varandas diz que reunião de Bruno de Carvalho com o staff "foi para amedrontar"

O presidente do Sporting, que na altura do ataque era responsável pelo departamento médico do clube, foi ouvido durante duas horas e meia no Tribunal de Monsanto. Ao contrário do que era esperado, Bruno de Carvalho não compareceu para o testemunho de Frederico Varandas.

O presidente dos "leões" falou de uma reunião de Bruno de Carvalho com todo o staff do Sporting, que, nas suas palavras, tinha o propósito de "amedrontar" os funcionários, descrevendo-a como "verdadeiramente surreal".

Frederico Varandas referiu ainda que o ex-presidente desvalorizou a Taça de Portugal, que se ia jogar nesse fim-de-semana.

O relato é do repórter da SIC Luís Manso, que acompanha o julgamento do ataque à academia de Alcochete, no Tribunal de Monsanto.

