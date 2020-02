Presidente do Sporting assume que não vender Bruno Fernandes no verão foi um erro

Frederico Varandas assumiu que falhar a venda de Bruno Fernandes no verão passado foi um erro. O presidente do Sporting, em entrevista ao jornal Record, revelou que a época foi preparada em função da saída do médio, o que não veio a concretizar-se.

O médio saiu do clube no final de janeiro rumo ao Manchester United.

A saída de Bas Dost foi outro dos temas abordados. O avançado saiu para o Eintrach Frankfurt, em agosto de 2019, por 7 milhões de euros. Frederico Varandas revelou que o Sporting recebeu propostas pelo dobro, mas que o jogador não aceitou.

Varandas assumiu ainda que o Sporting não teve capacidade financeira para ir buscar reforços e que a saída de Marcel keizer poderá ter sido injusta.

O presidente do Sporting garante que para já nem Jorge Jesus nem Leonardo jardim são hipóteses para orientar a equipa.

