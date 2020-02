Mathieu pode parar um mês devido a lesão no tendão de Aquiles

Jérémy Mathieu, defesa central francês do Sporting, poderá ficar afastados dos relvados durante um mês depois de contrair uma lesão no tendão de Aquiles, do pé direito, durante o jogo com o Portimonense, do passado domingo, informa o clube leonino na sua página oficial.

O jogador ficará assim afastado dos próximos compromissos no campeonato e também dos encontros da Liga Europa, frente aos turcos do Basaksehir, nos 16-avos-de-final da prova.

Silas, técnico do Sporting, tem duas baixas confirmadas para o encontro do próximo sábado, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. Luiz Phellype está lesionado e Luciano Vietto cumpre castigo.