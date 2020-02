Acuña regressa aos treinos do Sporting na preparação para a Liga Europa

O internacional argentino Marcos Acuña regressou hoje aos treinos da equipa de futebol do Sporting, de preparação para o jogo de quinta-feira com os turcos do Basaksehir, dos 16 avos de final da Liga Europa.

O lateral dos leões falhou o jogo de sábado com o Rio Ave, em que o Sporting empatou fora 1-1, da 21.ª jornada da I Liga, devido a um "traumatismo no tornozelo esquerdo", que o levou a falhar também os treinos no final da semana passada.

Acuña foi a grande novidade no treino de hoje em Alcochete, onde o treinador Silas integrou também os jovens Hugo Cunha, João Silva e Matheus Nunes, numa sessão em que os titulares em Vila do Conde fizeram recuperação, entre o ginásio e o relvado.

De fora das opções continuam o defesa Mathieu, o guarda-redes Renan Ribeiro e o avançado Luiz Phellype, em recuperação das respetivas lesões.

O Sporting volta a treinar na terça-feira, a partir das 10:00, em Alcochete, em mais uma sessão de preparação a receção de quinta-feira ao Basaksehir (17:55), da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.