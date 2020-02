O caso Marega na imprensa internacional

MARCA: "Vergonha em Portugal: Marega deixa o campo depois de sofrer insultos racistas"

É o título de uma das várias notícias que surgem na página online do jornal espanhol A Marca.

«O futebol português viveu um dos episódios mais vergonhosos da sua história», escreve o jornal espanhol A Marca, que dá grande destaque a este caso, em Portugal, e, mais tarde associou a outros casos de violência e racismo no futebol mundial.

O jornal desportivo espanhol começou por publicar imagens do jogo do FC Porto em Guimarães e do momento em que o avançado decide abandonar o relvado, mas acaba por desenvolver a questão e de extrapolar este caso a outros que mancham o futebol mundial.

AS: «Marega deixa o campo para insultos racistas e chama o árbitro de "canalha"»

Ainda em Espanha, o jornal desportivo diário espanhol AS dá destaque ao vídeo dos protestos das bancadas no estádio do Vitória de Guimarães que alteraram a composição em campo do FC Porto.

GLOBO ESPORTE: "Marega se revolta com insultos racistas de torcida rival e abandona jogo do Porto"

Os brasileiros da Globo Desporto também publicam as imagens do jogo em Guimarães, do golo do FC porto e dos insultos que vêm das bancadas, mais ainda mais longe, para dar conta da posição do Vitória de Guimarães que anunciou que iria investigar episódio com Marega mas com o presidente a critica a atitude de atacante do Porto

LE PARISIEN: "O atacante do Porto Marega sai de campo, vítima de gritos racistas em Guimarães"

Em França, o Parisien destaca a saída de campo do avançado Marega, aos 71 minutos de jogo, entre FC Porto e o Vitória de Guimarães.

L'Équipe: "Vítima de insultos racistas, Moussa Marega (Porto) deixou o campo contra Guimarães"

Ainda em França, o LÉquipe dá a notícia com o título "Vítima de insultos racistas, Moussa Marega (Porto) deixou o campo contra Guimarães"