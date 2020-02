"Vergonha em Portugal", os títulos da imprensa internacional sobre o caso Marega

O episódio com Marega está a ter repercussão em vários países. Há uma palavra comum para designar o que aconteceu: "Vergonha".

O jogador do FC Porto Marega pediu para ser substituído ao minuto 71 da partida com o Guimarães, por ter ouvido cânticos e gritos racistas de adeptos da formação vimaranense, numa altura em que os "dragões" venciam por 2-1, resultado com que terminaria o encontro.

