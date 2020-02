Imagens de videovigilância ajudam PSP a identificar adeptos que insultaram Marega

A PSP está a analisar as imagens do sistema de videovigilância para identificar os adeptos que insultaram Marega durante o jogo de ontem, em Guimarães. Num comunicado, a Polícia de Segurança Pública considera crime o comportamento dos adeptos que fizeram comentários e gestos racistas ao avançado do FC Porto.

A PSP escreve ainda que tem os meios necessários para apontar os suspeitos e garante que depois de analisadas, as imagens vão ser entregues às autoridades judiciais e administrativas para serem aplicadas eventuais sanções.

A PSP apela ainda a todos os apoiantes dos diversos clubes que mantenham uma conduta de respeito para com os adversários.

