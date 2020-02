Quaresma revela que também foi "vítima de racismo" em mensagem de apoio a Marega

Ricardo Quaresma, futebolista português que representou o FC Porto por duas ocasiões, utilizou as redes sociais para mostrar o seu apoio a Marega, depois dos insultos racistas de que o jogador maliano foi alvo, no Estádio D. Afonso Henriques, no encontro entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto, este domingo.

"A cor da pele ou a raça do jogador não podem ser argumentos para ofender"

Várias organizações do desporto nacional e figuras do Governo também demonstraram a sua solidariedade para com o jogador do FC Porto, e pedem que as entidades responsáveis pelo futebol nacional tomem medidas que combatam os casos rascistas no desporto.

"A Constituição da República Portuguesa é muito clara na condenação do racismo"

"Dupla vitória de Marega": o golo e o repúdio aos insultos racistas

No domingo, Marega pediu para ser substituído ao minuto 71 da partida com o Guimarães, por ter ouvido cânticos e gritos racistas de adeptos da formação vimaranense, numa altura em que os dragões venciam por 2-1, resultado com que terminaria o encontro.

