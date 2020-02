Insultos racistas no futebol em debate no Opinião Pública

No Opinião Pública desta manhã, vamos falar de racismo no futebol português. Queremos saber o que pensa dos insultos racistas a Marega e da atitude do jogador do Porto ao abandonar o campo? O que espera das autoridades judiciais e desportivas, e também dos clubes de futebol para acabar com estes episodios? O que é preciso fazer para contrariar a discriminação racial no futebol e na sociedade?

Os convidados do programa de hoje são: José Carlos Freitas, comentador SIC, e Pedro Duro, advogado especialista em Direito Penal.

