Já nos vieram lembrar que Marega é "emocional".

Pois é.

Os jogadores de futebol não são cientistas nem académicos, são pessoas - repito, pessoas - que gostam e sabem jogar à bola.

Marega destapou o que há anos e anos todos vemos, mas que fazemos de conta que não acontece.

Marega lembra-nos que os gestos são mais importantes que as palavras, os comunicados que se sucedem, as intenções anunciadas de "averiguações" e "punições".

Marega recorda-nos que todos temos o direto à indignação, mesmo que ela se manifeste com o levantar dos dois dedos médios depois de 70 minutos, mais os do aquecimento, de insultos, provocações e ódio.

Marega fez qualquer coisa - e não foi uma coisa qualquer.

Marega chama a atenção para o que deve ser a sociedade e, por consequencia, o desporto: um espaço de respeito mútuo, tolerância, convivência sadia e compreensão pelas diferenças entre todos.



Numa sociedade perfeita, os outros 21 jogadores que estavam em campo deviam ter saído com Marega, para que o gesto não fosse isolado, para que o ónus não ficasse apenas num mas num coletivo de jogadores profissionais que, amanhã, podem ser vítimas do mesmo.



Vítimas da sociedade. Desta. Desequilibrada, radical, intolerante e violenta.



Na próxima jornada, todos os jogos da Primeira Liga deviam ser à porta fechada.

Todos.



E, assim, Marega não estava sozinho.



Obrigado, Marega.

Levanto contigo os meus dedos médios.