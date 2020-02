Há mais um caso de racismo no futebol. Desta vez nas camadas jovens da Associação de Futebol do Porto. Um jogador do Desportivo de Leça do Balio foi este sábado insultado por um dos adversários.

O jogador foi chamado de macaco e pediu para sair do campo.

Foi a segunda vez, esta época, que Pate Djob abandonou o relvado após ouvir insultos racistas.

