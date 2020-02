Governo irlandês recomenda cancelamento de jogo de râguebi com Itália devido ao Coronavírus

O Ministério da Saúde irlandês recomendou hoje o cancelamento do jogo entre a República da Irlanda e a Itália, para o Torneio das Seis Nações de râguebi, agendado para 7 de março, em Dublin, devido ao coronavírus Covid-19.

A entidade invocou "razões de saúde pública", depois de uma reunião com a equipa de emergência da agência de saúde pública, que manifestou preocupação com a propagação da epidemia em Itália.

"A recomendação de cancelar o jogo entre a República da Irlanda e a Itália tem por base a rápida evolução da epidemia no norte de Itália e no consequente risco de importar casos para a Irlanda", referiu o chefe dos serviços médicos, Tony Holohan.

A Federação Irlandesa de Râguebi (IRFU) pediu uma "reunião urgente" com o ministro da Saúde, Simon Harris, para tentar perceber os motivos que originaram o pedido de cancelamento do jogo.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou no final de 2019, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

Em Itália, já foram identificados 322 casos de contaminação e 11 mortes associadas.

