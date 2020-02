Que fatores influenciam a mortalidade no coronavírus?

Um estudo revela os primeiros dados sobre os fatores que influenciam a mortalidade no coranavírus. As pessoas com mais de 80 anos são as mais vulneráveis, ao contrário das crianças, que são as que correm menor risco de vida.

A probabilidade da infeção causar a morte nos homens é maior do que nas mulheres.

O último fator é o historial clínico. Os pacientes com doenças cardiovasculares são os mais vulneráveis. Os diabetes, as doenças respiratórias crónicas, a hipertensão e o cancro são também doenças que influenciam a evolução do Covid-19.

O estudo publicado numa revista científica chinesa foi realizado em mais de 72 mil pessoas na China, no início do mês de fevereiro.

