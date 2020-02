Deu negativo caso suspeito de Covid-19 no Porto

Um dos casos suspeitos de coronavírus em Portugal anunciado esta terça-feira - o de um homem que veio da cidade italiana de Milão e que está internado no Hospital de São João, no Porto - deu negativo.

O doente, que esteve inicialmente no hospital de Guimarães, regressou recentemente daquela cidade italiana, onde participou na Feira de Calçado.

Um outro caso suspeito em Portugal, o de uma mulher também proveniente de Milão, foi esta terça-feira igualmente declarado negativo.

17.º caso suspeito aguarda resultados

No Hospital Curry Cabral, em Lisboa, está ainda um caso suspeito que aguarda resultados, o 17.º caso suspeito detetado em Portugal.

O doente é um homem de 31 anos, que estava em Torres Novas e que, tal como os anteriores, esteve recentemente em Milão.

Português infetado no Japão registou viagem até ao hospital

O português infetado com coronavírus num navio no Japão foi transferido para um hospital de Okazaki, depois de ter estado quatro dias fechada na cabine do cruzeiro Diamond Princess.

O navio está desde 3 de fevereiro ancorado no porto japonês de Yokohama. Chegou a ter quase quatro mil passageiros e tripulantes de quarentena.

Adriano Maranhão já está sob vigilância e, esta terça-feira, falou com a mulher e enviou-lhe imagens.

Madeira tem plano regional para conter eventual surto

A Madeira tem um plano regional para conter um eventual surto de infeção por coronavírus. As autoridades de saúde dizem-se preparadas e admitem que, mais tarde ou mais cedo, a doença acabará por entrar na região.

Todos os casos suspeitos serão transportados por uma equipa especial da Proteção Civil e o plano de contingência prevê quarentena para hotéis e barcos.

As análises aos doentes serão feitas no Funchal, onde está um dos cinco laboratórios do país aptos a fazer testes ao Covid-19. O hospital central do Funchal tem quartos de isolamento, mas se for necessário, é possível recorrer a unidades militares.

Quatro casos em Espanha

Em Espanha, foram esta terça-feira confirmados quatro novos casos de coronavírus. Um na Catalunha, um na Comunidade Valenciana e dois num hotel das Ilhas Canárias, onde mais de mil turistas estão agora de quarentena.

Ministro adjunto da Saúde do Irão e deputado infetados

O Irão é, neste momento, o segundo país com mais mortes por causa da doença, a seguir à China. O último balanço dá conta de 16 vítimas mortais.

