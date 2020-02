Três países europeus confirmaram primeiros casos de infeção pelo coronavírus

Itália é o país europeu que soma mais casos, mas está longe de ser o único a sofrer com o impacto do Covid-19. Hoje, mais três países europeus confirmaram casos de infeção: dois na Áustria, um na Croácia e outro na Suíça.

Todas estas situações resultam da chegada de turistas ou residentes em Itália e que foram infetados no país. No caso da Áustria, uma das doentes é rececionista de um hotel, em Innsbruck, capital da região alpina do Tirol. O espaço, com 180 quartos, está agora sob quarentena.

Há também 12 escolas encerradas em Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Em causa, uma visita de estudo que tradicionalmente acontece nesta altura do ano ao norte da Itália. Os estudantes e professores já regressaram e, para já, não apresentam sintomas da doença mas as autoridades decidiram encerrar as escolas para evitar o risco de infeção.

Também na Irlanda, pondera-se agora cancelar o jogo de râguebi a contar para o Torneio das Seis Nações, entre Irlanda e Itália, previsto para 7 de março.

