A apresentação de Rúben Amorim no Sporting

Rúben Amorim é apresentado esta quinta-feira como treinador do Sporting, depois do clube leonino oficializar a compra do técnico português por 10 milhões de euros.

Após realizar 13 jogos como treinador principal do SC Braga, deixando a equipa no terceiro lugar do campeonato, Rúben Amorim assume o comando técnico do Sporting, com o clube leonino a ter de pagar 10 milhões de euros pela sua contratação, tornando-o no treinador mais caro de sempre no futebol português.



"A Sporting SAD vem (...) informar o mercado que chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD para a contratação dos treinadores Rúben Amorim, Adélio Cândido e Carlos Fernandes, pelo valor de dez milhões de euros", lê-se num comunicado do clube de Alvalade.

De acordo com os leões, além destes três nomes, a equipa técnica da equipa principal de futebol contará ainda com os treinadores Emanuel Ferro e Tiago Ferreira.

Rúben Amorim torna-se no quarto treinador dos leões esta temporada, sucedendo a Silas, cuja rescisão tinha sido anunciada na quarta-feira.

As razões para o Sporting apostar em Rúben Amorim

Rui Santos acredita que os bracarenses têm uma estrutura sólida e que estão preparados para a saída de Rúben Amorim.

Veja também: