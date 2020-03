Rúben Amorim já está na Academia do Sporting

O novo treinador do Sporting, Rúben Amorim, já se encontra nas instalações da Academia do clube, em Alcochete, para orientar o primeiro treino que está marcado para as 10:00.

Rúben Amorim, que vai substituir Silas no comando técnico do Sporting, vai custar aos cofres do clube 10 milhões de euros, tornando-se o treinador mais caro do futebol português.

A apresentação oficial estava agendada para a passada quarta-feira, no entanto foi adiada devido às buscas que foram realizadas às SAD dos clubes portugueses.

O repórter da SIC Pedro Sepulveda, que se encontra nas imediações da Academia do Sporting, faz o ponto de situação.