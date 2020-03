Presidente do SC Braga frustrado com troca de treinadores

Custódio é o substituto de Rúben Amorim no comando técnico do Sporting de Braga. Esta quinta-feira, o presidente do clube, António Salvador, mostrou-se frustrado com a troca de treinadores da equipa principal.

Rúben Amorim foi hoje apresentado no Sporting.

