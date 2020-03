Depois de realizar 13 jogos como treinador principal do SC Braga, deixando a equipa no terceiro lugar do campeonato, Rúben Amorim assume o comando técnico do Sporting, com o clube leonino a ter de pagar 10 milhões de euros pela sua contratação, tornando-o no treinador mais caro de sempre no futebol português.

Ruben Amorim orientou o primeiro treino da equipa nesta quinta-feira, sendo que a apresentação está agenda para hoje à tarde.