Conselho de Arbitragem faz participação de Sérgio Conceição ao Conselho de Disciplina

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol fez uma participação de Sérgio Conceição ao Conselho de Disciplina.

Em causa estão as declarações do treinador do FC Porto antes do jogo com o Rio Ave.

Na altura, o técnico do FC Porto fez referência à equipa de arbitragem do Benfica-Moreirense, que levou o jogo até aos 100 minutos.

Sérgio Conceição aproveitou ainda para falar sobre as arbitragens nas últimas 12 jornadas do campeonato da época passada, fazendo referência a fatores que consideram serem externos e que culminaram com a conquista do título por parte do Benfica.

