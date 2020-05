Rui Moreira quer criar um 'drive-in' para os adeptos do FC Porto e do Boavista poderem assistir ao dérbi da invicta na noite de São João.

A ideia já tinha surgido para eventos culturais e agora o Presidente da Câmara do Porto decidiu adaptá-la ao futebol.

Rui Moreira esteve reunido com Pedro Proença, presidente da Liga, na segunda-feira à tarde. Discutiram a sugestão de um "drive-in" no queimódromo do parque da cidade até para evitar aglomerados noutros locais.