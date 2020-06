Os jogadores de futebol do Belenenses SAD ajoelharam-se para prestar homenagem a George Floyd, um afro-americano que morreu, nos Estados Unidos, depois de um polícia lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção.

O momento de homenagem aconteceu esta sexta-feira antes do jogo com o Desportivo das Aves.

A partida, jogada no Complexo Desportivo do Clube da Aves, acabou com a vitória dos visitantes por 2-0.

