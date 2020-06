Mané apanhado em falsa partida no regresso do Liverpool

A jornada de regresso dos jogos de futebol em Inglaterra está a ficar marcada pelas homenagens ao movimento Black Lives Matter e à morte de George Floyd, afro-americano de 46 anos que morreu após um polícia branco pressionar o seu pescoço durante cerca de 9 minutos.

No início de cada encontro, jogadores, equipa técnica e árbitros ajoelham-se durante 10 segundos para prestar tributo às vítimas de racismo e aos movimentos antirracistas.

O jogo do passado domingo entre o Everton e o Liverpool não fugiu à regra, mas a homenagem ficou marcada por um momento caricato protagonizado por Sadio Mané, jogador do reds.

Quando o árbitro do jogo apita para que seja iniciado o tributo, Mané acelera convencido de que o jogo tinha iniciado. Ao aperceber-se do sucedido, volta para trás e ajoelha-se.

O jogo terminou com um empate sem golos, que permitu uma aproximação do Manchester City, que ocupa o segundo lugar da Premier League com 60 pontos. O Liverpool segue em primeiro lugar com 83 pontos, e necessita de apenas quatro para se sagrar campeão inglês.

