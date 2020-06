A festa que pode estar na origem dos quatro casos de Covid-19 no ténis

Um torneio de ténis organizado por Novak Djokovic está a dar que falar, depois de quatro tenistas testarem positivo à Covid-19. Agora, surgem imagens da possível forma de contágio: uma festa numa discoteca.

O número 1 do mundo Novak Djokovic confirmou esta terça-feira que está infetado com o novo coronavírus, sendo o quarto caso entre os participantes do Adria Tour, um torneio de exibição dos Balcãs.

Antes, o croata Borna Coric, o búlgaro Grigor Dimitrov e o sérvio Viktor Troicki já tinham confirmado que testaram positivo. Além dos tenistas, Kristijan Groh, treinador de Dimitrov, e Marko Paniki, preparador físico de Djokovic, também confirmaram estar infetados.

Além das partidas de ténis, que tiveram público nas bancadas, o torneio incluiu também eventos fora dos courts, como jogos de futebol e basquetebol com todos os tenistas, incluindo Djokovic, e festas em discotecas.

Agora, surge um vídeo com as imagens de uma dessas festas, que pode estar na origem do contágio entre tenistas.



As imagens mostram que as recomendações de distanciamento social não foram cumpridas.

O torneio arrancou em Belgrado, capital da Sérvia, e a segunda ronda da competição foi em Zadar, na Croácia.

A final do Adria Tour, que deveria ter decorrido no domingo, acabou por ser cancelada, devido ao caso positivo de Dimitrov, o primeiro a ser revelado.