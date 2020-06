Bruno Lage vai continuar no Benfica pelo menos até ao jogo contra o Marítimo

Treinador e plantel estão unidos e arrancaram esta manhã a preparação do encontro com o Marítimo, referente à 29.ª jornada do campeonato.

Um jogo que poderá ser decisivo para a continuidade de Bruno Lage no comando técnico do Benfica.

