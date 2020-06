Lage a Luís Filipe Vieira: "Não há condições, querem que eu me vá embora"

Bruno Lage já não é treinador do Benfica. A SIC sabe que o presidente do clube aceitou a demissão.

O treinador colocou o lugar à disposição depois de perder com o Marítimo por 2-0, na Madeira. Quem o revelou foi Luís Filipe Veira na conferência de imprensa depois do jogo.

Bruno Lage não falou aos jornalistas na sala de imprensa. Na Flash Interview, à Sport TV, também não quis falar sobre a saída do Benfica. Garantiu apenas que tem tido o apoio da equipa e da direção na última semana.

Já o Presidente diz que vai repensar sobre a continuidade na Presidência e assumiu-se como culpado pelos maus resultados.

A derrota frente ao Marítimo foi a segunda consecutiva no campeonato. Em 13 jogos, o Benfica venceu apenas duas vezes: com o Gil Vicente, em Barcelos, e em Vila do Conde com o Rio Ave.

Veja também: