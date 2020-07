Adeptos do Flamengo fazem homenagem a Jorge Jesus

O Flamengo organizou esta segunda-feira uma despedida para Jorge Jesus. O técnico português esteve num almoço com jogadores e funcionários do departamento de futebol, no centro de treinos.

Jorge Jesus e os auxiliares técnicos voltam esta semana para Portugal, depois de assinarem contrato com o Benfica, na passada semana.

A decisão apanhou a claque do Flamengo de surpresa, uma vez que a renovação do treinador com o clube carioca aconteceu há pouco mais de um mês.

Um grupo de adeptos foi até ao Ninho do Urubu para fazer uma última homenagem ao técnico português. Em entrevista à correspondente da SIC no Brasil, Ivani Flora, alguns mostraram-se revoltados e tristes com a decisão.