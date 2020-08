Ronaldo "orgulhoso" por estar de regresso à seleção

Cristiano Ronaldo partilhou esta segunda-feira, nas redes sociais, o seu orgulho por estar de volta à seleção nacional de futebol, comentário que ilustrou com uma foto em que surge abraçado a Pepe, ambos sorridentes e de polegares para cima.

"É sempre um orgulho estar de volta à seleção nacional e defender o símbolo da nação de todos os portugueses!", escreveu o mais internacional dos futebolistas nacionais na sua conta no Instagram.

O avançado da Juventus postou uma foto ao lado do seu amigo e colega de seleção, Pepe, central do FC Porto, em que aparecem abraçados e a sorrir, com os polegares para cima, no treino da equipa das quinas que começou hoje a preparar o duelo de sábado com a Croácia, do arranque da Liga das Nações.

O selecionador Fernando Santos contou com os 25 jogadores convocados, entre eles os estreantes Rui Silva, guarda-redes do Granada, e Francisco Trincão, extremo transferido recentemente do Sporting de Braga para o FC Barcelona.

Antes da sessão, que foi realizada à porta fechada como medida de prevenção contra a pandemia da covid-19, jogadores, treinadores e o restante staff da seleção nacional efetuaram testes ao novo coronavírus, com os resultados a serem todos negativos.

Portugal, atual detentor da Liga das Nações, volta a treinar na terça-feira, novamente na Cidade do Futebol, às 10:30, num apronto que será outra vez à porta fechada.

Pela primeira vez, todos os 25 jogadores convocados por Fernando Santos estão instalados na chamada Casa dos Atletas até viajarem no final da semana para o Porto, onde vão defrontar os atuais vice-campeões mundiais, na primeira jornada do Grupo 3.

Três dias depois do duelo no Estádio do Dragão, Portugal desloca-se a Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar a Suécia.

A seleção nacional ainda não efetuou qualquer jogo em 2020, devido à Covid-19. O último encontro aconteceu em 17 de novembro do ano passado, no triunfo por 2-0 no Luxemburgo, que valeu a qualificação para a fase final do Euro2020, que, entretanto, foi adiado para 2021, devido à pandemia.