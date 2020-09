Saldo positivo frente à Croácia não entrega "favoritismo" à seleção

A seleção nacional realizou esta terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o segundo treino de preparação para o jogo de sábado com a Croácia, que marca o arranque da Liga das Nações.

No histórico de confrontos entre as duas equipas Portugal nunca perdeu. Em cinco jogos ganhou 4 e empatou 1, no entanto Renato Sanches, garante que esse factor não entrega o "favoritismo" à equipa das quinas.

No primeiro dia de estágio a equipa realizou os testes de despistagem à Covid-19, sendo que os resultados foram todos negativos.