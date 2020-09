Mantém-se o impasse sobre as questões contratuais.

O Barcelona alega que já expirou a cláusula que permitia a Messi sair a custo zero no fim da época, enquanto que os advogados do jogador têm outro entendimento.

Entretanto, a imprensa inglesa garante que o avançado já tem um acordo milionário com o Manchester City para as próximas cinco épocas.