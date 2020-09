António Costa desvaloriza polémica do apoio à candidatura de Luís Filipe Vieira

António Costa desvaloriza a polémica do apoio à candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica.

O primeiro-ministro entende que fazer parte da comissão de honra não tem qualquer ligação às funções que exerce enquanto político.

Além do primeiro-ministro e do presidente da Câmara de Lisboa, há ainda outros 500 nomes na comissão de honra de Vieira.

Bloco de Esquerda e PSD criticaram a presença do primeiro-ministro na comissão de honra da candidatura do atual presidente do Benfica.

O presidente do Benfica diz que foram ultrapassados todos os limites com a polémica sobre a lista da comissão de honra de que faz parte António Costa.

Luís Filipe Vieira diz que nunca viu uma campanha tão ofensiva contra o clube.