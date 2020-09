Costa defende que integrou comissão de honra da candidatura de Vieira apenas como cidadão

António Costa começou por evitar comentar a polémica, mas perante as críticas de que foi alvo, nomeadamento do seu prórpio partido, acabou a defender que integrou a comissão de honra da candidatura de Luis Filipe Vieira, apenas como cidadão.

Ainda antes de Luís Filipe Vieira retirar o nome do primeiro-ministro da sua lista de apoiantes à recanidatura a presidente do Benfica, foi a vez de Costa ceder e comentar a polémica.

Da lista de apoiantes à recandidatura de Luís Filipe Vieira faziam parte Fernando Medina, autarca socialista de Lisboa, Duarte Pacheco, do PSD, Telmo Correia, do CDS e Joaquim Santos, do PCP.

Veja também: