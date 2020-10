Seleção Nacional volta aos treinos e prepara jogo com a França

A Seleção Nacional começou esta quinta-feira a preparação para o jogo de domingo, onde defronta a França. Neste momento, ambas as seleções estão empatadas na liderança do grupo 3 da Liga das Nações.

O treino realizou-se com 16 dos 26 convocados de Fernando Santos. Os titulares do jogo com Espanha fizeram trabalho de recuperação no ginásio, exceto André Silva.

O jogo contra a França traz boas memórias aos portugueses: a última vez que as duas seleções se defrontaram, a equipa das Quinas trouxe para casa a taça do Campeonato Europeu.