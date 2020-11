Morte de Diego Maradona. “Hoje é seguramente um dos dias mais tristes da minha vida”

Morreu esta quarta-feira, aos 60 anos, a antiga estrela do futebol mundial Diego Armando Maradona, de acordo com a imprensa argentina.

Para José Manuel Freitas, este será um dos dias mais tristes da sua vida, por, no espaço de poucas horas, terem morrido duas figuras importantes no mundo do futebol, Reinaldo Teles, que considera “um dos melhores dirigentes na história do futebol” e Maradona, “o melhor futebolista que vi jogar na minha vida”.

Enquanto adepto, não consegue expressar o quanto Diego Maradona representou para si, mas destaca as características inigualáveis de um jogador “que arrebatava multidões e ganhava um campeonato do mundo sozinho”.

O comentador da SIC lembra um futebol de “genialidade” que ficará para sempre na história do desporto rei.