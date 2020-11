Morreu Diego Maradona, avança a imprensa argentina

A antiga estrela do futebol mundial, Diego Armando Maradona, morreu esta quarta-feira aos 60 anos, avança a imprensa argentina.

Maradona, que foi operado a um coágulo na cabeça no final de outubro, terá sido vítima de uma paragem cardíaca, em casa, no bairro de San Andrés, perto de Buenos Aires.

Amplamente considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos, viveu o momento mais alto da carreira em 1986, com a conquista do Mundial de futebol ao serviço da seleção argentina, no México.

Maradona estava a recuperar de uma operação a um hematoma no cérebro

O campeão do mundo pela Argentina tinha sido operado no início do mês a um hematoma no cérebro. Já tinha recebido alta e estava em casa a recuperar. O médico falou numa recuperação "excelente".

"Estamos muito contentes. Ele consegue andar e, quando fala comigo, nota-se que está muito lúcido", avançou à imprensa Leopoldo Luque, que liderou a equipa de neurocirurgiões responsáveis pela operação.

Dias antes, Maradona tinha sido internado, anémico, desidratado e deprimido.

Depois de ser operado, várias pessoas reuniram-se junto à porta da clínica para demonstrar a admiração pelo treinador do Gimnasia de la Plata, com bandeiras e cânticos.

“Sou um apaixonado por Maradona”. Rodrigo Guedes de Carvalho recorda entrevista em Sevilha

O ex-futebolista Diego Maradona comemorou 60 anos a 30 de outubro. No programa Jogo Aberto, da SIC Notícias, Rodrigo Guedes de Carvalho recordou uma entrevista com “El Pibe” em Sevilha, em 1992, para a inauguração do Jornal da Noite da SIC, a 6 de outubro.

“Fomos para Sevilha sem saber como íamos chegar ao Maradona”, conta, revelando que foi através de um familiar do futebolista que conseguiram garantir a entrevista. “Falámos com alguém da família que lhe pudesse explicar que íamos inaugurar uma televisão em Portugal e que esta entrevista era muito importante”, e Maradona aceitou.

“Dá-me a entrevista sem perguntar quanto tempo era. Esteve a conversar connosco”, conta Rodrigo Guedes de Carvalho, que enaltece o carisma humano e o talento do ex-futebolista, classificando-o como uma figura marcante do desporto.