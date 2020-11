Morte de Diego Maradona. "É uma lenda que ficará para a eternidade"

O Benfica lamentou esta quarta-feira a morte de Diego Armando Maradona, aos 60 anos, considerando que o argentino é um dos maiores símbolos do futebol e uma "lenda que ficará para a eternidade".

"O Sport Lisboa e Benfica presta a mais sentida homenagem à memória de um dos maiores símbolos da história do futebol mundial, Diego Armando Maradona. Foi com profunda mágoa que todos nós, que vivemos a paixão única do futebol, recebemos esta terrível notícia de tão prematura partida", refere o Benfica em comunicado.

Os 'encarnados' realçaram que Maradona é uma "lenda que ficará para a eternidade", enviando as suas condolências a todo o povo argentino.

"O mundo perdeu o homem, perdurará a sua arte, os seus dribles, a sua magia e os seus golos que tanto deslumbramento deixaram em todos nós", conclui.

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu esta quarta-feira na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Matias Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia y Esgrima, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.