Morte de Diego Maradona: 15 imagens para lembrar a carreira do jogador do século

Morreu esta quarta-feira Diego Armando Maradona, antiga estrela do futebol mundial. A notícia foi avançada pela imprensa argentina.

Maradona terá sido vítima de uma paragem cardíaca, em casa, perto de Buenos Aires. No final de outubro, a estrela do futebol tinha sido operado a um coágulo na cabeça.

Com uma história de vitórias e tragédias, Maradona começou a carreira em 1976, aos 16 anos, no Argentinos Júnior. Foi em 1986 que viveu um dos momentos mais altos da carreira ao conquistar o Mundial de futebol ao serviço da seleção argentina.

No entanto, o futebolista viu-se envolvido na teia do doping e em 1990 foi suspenso por 15 meses. Em 1997 terminou a sua carreira no Boca Juniors, devido à dependência da cocaína. Mesmo afastado dos relvados, a FIFA entregou-lhe, em 2000, o prémio de jogador do século.

Voltou ao futebol como selecionador nacional, onde levou a equipa da Argentina até ao Campeonato Mundial de 2010. Em 2019, assumiu o cargo de treinador do Gimnasia de la Plata.